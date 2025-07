Sfilate Haute Couture di Parigi | Nicole Kidman Vittoria Ceretti Katy Perry e le altre star in front row

L’eleganza e lo spettacolo si fondono nella magica Parigi, dove le star più luminescenti prendono posto in prima fila alle sfilate haute couture. Nicole Kidman, Vittoria Ceretti, Katy Perry e tante altre celebrità condividono il palcoscenico di uno degli eventi più esclusivi del fashion mondiale. La Ville Lumière si conferma ancora una volta il cuore pulsante dell’alta moda: un vero e proprio festival di stile e glamour che non smette di sorprenderci.

Non si arresta la parata di stelle in arrivo nella Ville Lumière per assistere ai défilé di Alta Moda. Da Nicole Kidman a Yseult, da Vittoria Ceretti a Michelle Yeoh, e ancora Katy Perry, Salma Hayek e molti altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sfilate Haute Couture di Parigi: Nicole Kidman, Vittoria Ceretti, Katy Perry e le altre star in front row

