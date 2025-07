Pierpaolo Marino | Osimhen al Galatasaray per aggirare la clausola ma dietro c'è una squadra italiana

Il trasferimento di Osimhen dal Napoli al Galatasaray sta facendo parlare il mondo del calcio, ma Pierpaolo Marino solleva un dubbio cruciale: potrebbe esserci una squadra italiana coinvolta dietro le quinte per aggirare la clausola. Questa operazione rischia di svelare intrecci sfumati e strategie di mercato poco trasparenti. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questa intricata trattativa.

Pierpaolo Marino ha espresso dubbi sull'operazione tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento di Osimhen ai turchi: "Dietro a questa operazione ci può essere una squadra italiana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pierpaolo - marino - osimhen - galatasaray

Napoli, Pierpaolo Marino approva il calciomercato: «Si è mosso molto bene fino ad ora. Lang? Fortissimo» - Il Napoli sta sorprendendo tutti con un mercato estivo sapiente e deciso, e a lodare l’operato della dirigenza è Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo degli azzurri.

Pier Paolo Marino non si fida della pista Galatasaray per Osimhen e parla di possibile strategia. Vai su Facebook

Pierpaolo Marino: Osimhen al Galatasaray per aggirare la clausola, ma dietro c'è una squadra italiana; Marino clamoroso: Osimhen? Dubbio sul Galatasaray, potrebbero esserci due club dietro; Marino: “Osimhen al Galatasaray? Possibile strategia per riportarlo in Italia fra un anno”.

Pierpaolo Marino: “Osimhen al Galatasaray per aggirare la clausola, ma dietro c’è una squadra italiana” - Pierpaolo Marino ha espresso dubbi sull'operazione tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento di Osimhen ai turchi: "Dietro a questa operazione ... Lo riporta fanpage.it

Marino: "Dietro il Galatasaray, potrebbe esserci il Milan o la Juventus: Osimhen tornerebbe in Italia tra un anno" - Ospite di Rai Sport, Pierpaolo Marino ha parlato dell'operazione Osimhen: “I club turchi hanno sempre spinto sugli ingaggi ai giocatori, ma mai così tanto sui cartellini. Come scrive tuttojuve.com