Papa | Vaticano per negoziati Kiev-Mosca

Il Papa rinnova il suo impegno per la pace, offrendo il Vaticano come piattaforma di dialogo tra Russia e Ucraina. Dopo l'incontro con Zelensky, ha ribadito la sua disponibilità ad accogliere rappresentanti di entrambe le nazioni per negoziati immediati, sottolineando l'urgenza di percorsi giusti e duraturi. In un momento di tensione globale, il suo appello al dialogo diventa un faro di speranza e umanità , invitandoci a sostenere la via della pace.

15.45 "Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano rappresentanti di Russia e Ucraina per negoziati".Così dopo l'incontro con Zelensky. Ha ribadito "l'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi". Nell'incontro si è inoltre "ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità "."Il Papa ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la preghiera e la vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

