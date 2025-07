Pisa arrestato uomo di 33 anni per possesso e diffusione di video pedopornografici

Un episodio che scuote Pisa: la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni coinvolto in un grave caso di pedopornografia. L’intervento, frutto di un’investigazione meticolosa e delicata, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei più piccoli. La lotta contro questi crimini rimane una priorità assoluta, e questa operazione ne è la prova concreta, rafforzando il nostro impegno per garantire sicurezza e giustizia a tutti i cittadini.

PISA – Un’importante operazione della polizia ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, residente a Pisa, accusato di possesso e diffusione di numerosi video a contenuto pedopornografico. L’intervento, esito di un’indagine articolata e delicata, conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto a reati che colpiscono la sfera più vulnerabile della società : quella dei minori. L’inchiesta è stata condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Pisa, sotto il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), struttura specializzata della polizia postale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

