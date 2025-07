Papa Leone XIV e la continuità difficile La riflessione di Cristiano

In un mondo in rapido cambiamento, la figura di Papa Leone XIV si distingue per la sua capacità di unire fede e azione. La sua riflessione, condivisa dal giovane Cristiano, sottolinea l'importanza di bilanciare preghiera, coraggio e pazienza nei piccoli passi. Un messaggio che invita a non perdere di vista la continuità, anche nelle sfide più complesse, e a scoprire come la fede possa essere il motore di un impegno concreto e quotidiano.

“La sfida è saper coniugare la preghiera con i gesti coraggiosi necessari e con la pazienza faticosa dei piccoli passi”. Forse il programma di Leone XIV sta in queste parole, contenute nel suo testo che appare sul Corriere della Sera di oggi, 9 luglio. Per argomentare questa ipotesi occorre partire dal contesto. Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo per le sue brevi vacanze estive e la Chiesa istituzionale tira un sospiro di sollievo. Improvvisamente infatti la grande tensione che l’aveva attraversata sembra svanita: niente più minacce quotidiane di scisma, niente urla. Sembra tornata la quiete istituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Papa Leone XIV e la continuità difficile. La riflessione di Cristiano

In questa notizia si parla di: leone - papa - continuità - difficile

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV è arrivato nella residenza pontificia di Villa Barberini a Castel Gandolfo (Roma), intrattenendosi con i fedeli prima dell’ingresso. In questa sede storica trascorrerà le ferie fino al 20 luglio, tutte le udienze private e generali saranno sospese fino Vai su Facebook

Papa Leone XIV e la continuità difficile. La riflessione di Cristiano; Un anno fa Trieste: si continua a camminare insieme. Controcorrente; È difficile prevedere che papa sarà Leone XIV.