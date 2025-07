Prove aperte per La notte dei serpenti | dove e orari

Le prove aperte per la notte dei serpenti sono iniziate al Teatro Comunale di Atri, nel Teramano, offrendo al pubblico un’occasione unica di vivere il processo creativo in tempo reale. Dalle ore 10:00 alle 18:00, gli spettatori potranno assistere e partecipare alla costruzione dello spettacolo, che culminerà il 20 luglio a Pescara. Non perdere questa occasione di immergerti dietro le quinte di un evento teatrale straordinario!

Sono iniziate ufficialmente le prove aperte al pubblico nel teatro comunale di Atri, nel Teramano. Per la nuova terza edizione de “La notte dei serpenti” chi vorrà potrà partecipare ascoltando e prendendo parte alla costruzione dello spettacolo, che andrà in scena il prossimo 20 luglio a Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

