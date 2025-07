Juanlu sempre più vicino il Siviglia abbassa la cifra per chiudere la trattattiva

Il calciomercato del Napoli scalda i motori, con Juanlu sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Il Siviglia, desideroso di chiudere l’affare, ha ridotto la richiesta, avvicinando ulteriormente il terzino spagnolo al club partenopeo. L’entusiasmo cresce tra i tifosi, sperando che questa trattativa possa concretizzarsi a breve. La campagna acquisti si fa sempre più intensa e ricca di sorprese: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

