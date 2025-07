Guerra ibrida perché il dialogo Eu-Nordafrica sull’immigrazione ha echi globali

La questione migratoria nel contesto euro-nordafricano si inserisce in un quadro di guerra ibrida, dove il dialogo diventa un campo di battaglia strategico con ripercussioni globali. Dai fermenti delle Primavere Arabe alle attuali tensioni, le migrazioni sono diventate uno strumento di potere, capace di influenzare opinioni, destabilizzare governi e ridefinire l’agenda internazionale. Questo fenomeno, tanto complesso quanto cruciale, richiede un’analisi attenta delle sue molteplici cause e conseguenze.

Dalle Primavere Arabe ad oggi, le migrazioni hanno saputo coinvolgere e divedere l'opinione pubblica, la politica e l'agenda setting statale in Europa piĂą di ogni altro oggetto di dibattito e questo anche grazie alla sua portata coercitiva, intesa come capacitĂ di provocare cambiamenti e fratture politiche e sociali. La strumentalizzazione della migrazione ha vari e diversi effetti con altrettante varie e differenti cause scatenanti: alcune crisi migratorie possono essere provocate ad hoc, mentre altri scenari migratori possono essere sfruttati e manovrati per l'ottenimento di vantaggi strategici.