Successi titoli e vittorie | premiati gli atleti pisani più meritevoli

Un momento di grande orgoglio e celebrazione per tutta la comunità pisana. Mercoledì 9 luglio, a Palazzo Gambacorti, gli atleti che hanno portato lustro alla città con i loro successi e vittorie saranno premiati in una cerimonia ricca di emozioni. Ad accoglierli nella Sala delle Baleari e a consegnare i riconoscimenti sarà...

Cerimonia di premiazione nella mattina di mercoledì 9 luglio a Palazzo Gambacorti per gli atleti pisani che hanno dato lustro alla città, conquistando importanti risultati nelle rispettive discipline sportive. Ad accogliere gli atleti in sala delle Baleari e consegnare loro un riconoscimento è.

Gli atleti pisani Zeka, Orsetti e Terrazzi premiati per i loro risultati sportivi - Oggi a Palazzo Gambacorti, un pomeriggio di orgoglio pisano! Gli atleti Nicolò Zeka, Matilde Orsetti e Silvia Terrazzi sono stati premiati per i loro straordinari successi sportivi, testimoniando come la passione e la dedizione possano portare a risultati eccellenti.

