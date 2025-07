Roberta morta in vacanza a 46 anni | prima il mal di testa poi la situazione precipitata

Una vacanza che avrebbe dovuto portare relax e gioia si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando un vuoto incolmabile. Roberta Carnelos, stimata infermiera di Treviso, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. La sua scomparsa precoce ha sconvolto tutti, facendo riflettere sulla nostra fragilità e il valore dei momenti condivisi. Un tragico addio che ci invita a non dare mai nulla per scontato.

Doveva essere una vacanza all'insegna della spensieratezza, una parentesi felice da condividere con la famiglia, ma si è trasformata in una tragedia inspiegabile. Roberta Carnelos, infermiera stimata dell'ospedale San Camillo di Treviso, è morta all'improvviso a soli 46 anni mentre si trovava in Corsica insieme al marito e alle due figlie. Una perdita che ha scosso nel profondo la comunità trevigiana e lasciato attoniti colleghi, amici e pazienti che l'avevano conosciuta come professionista competente e donna solare. Secondo le prime informazioni emerse, tutto sarebbe iniziato con un mal di testa violento, apparentemente senza motivo.

