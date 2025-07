Palinsesti Mediaset 2025 2026 | i reality della prossima stagione

Sei curioso di scoprire in anteprima i palinsesti Mediaset 2025/2026 e le novità imperdibili della prossima stagione televisiva? Durante la “Serata con la Stampa”, Pier Silvio Berlusconi ha svelato tutte le anticipazioni, tra cui l’attesissimo ritorno del “Grande Fratello” in versione nip, condotto da Simona Ventura. Per scoprire quali altri reality e programmi prenderanno vita nel palinsesto, continua a leggere e preparati a una stagione ricca di sorprese!

Si è tenuta ieri la "Serata con la Stampa", la conferenza stampa con Pier Silvio Berlusconi, in cui sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva 20252026 targata Mediaset. Tante le novità previste (e molte di queste già anticipate dalle indiscrezioni di questi giorni). Per quanto riguarda il genere del reality, la novità più importante riguarda l'edizione nip del " Grande Fratello" in autunno con Simona Ventura, a cui dovrebbe far seguito l'edizione vip con Alfonso Signorini. I bilanci di Berlusconi: promossa – ma da migliorare – l'ultima edizione de " L'Isola dei Famosi "; "Brutti, fatti male", invece, " The Couple " e " La Talpa ".

