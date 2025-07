Wanda Nara e Ayton Costa starebbero insieme | chi è il difensore del Boca Juniors di tredici anni più giovane

L'inaspettato scoop sulle recenti vette del gossip argentino rivela un nuovo capitolo della vita di Wanda Nara: secondo fonti attendibili, tra lei e il giovane calciatore Ayrton Costa sarebbe sbocciato un amore nato attraverso Instagram, complicando ulteriormente il suo ormai complesso percorso di divorzio da Mauro Icardi. Un flirt che ha catturato l'attenzione di tutti e che promette di tenere banco nelle prossime settimane.

Galeotto fu Instagram. Sarebbe nato l'amore tra Wanda Nara e Ayton Costa. In attesa di definire il divorzio con Mauro Icardi, la showgirl argentina sarebbe impegnata in una relazione con un altro calciatore. Si tratterebbe di Ayrton Costa, difensore del Boca Juniors e sempre di nazionalità argentina. "Si frequentano, tutto è iniziato quando lui le ha scritto su Instagram. Wanda, in questi giorni, ha pubblicato alcune immagini nelle quali si trova in un'auto, una Mustang con una scritta. La stessa auto appare sull'account privato di Ayrton, targa inclusa. Abbiamo verificato: è la stessa. E, dettaglio non da poco, hanno lo stesso anello che hanno indossato in questi giorni", sono queste le scottanti verità dichiarate dalla giornalista Yanina Latorre nel programma LAM.