Il dj italiano Tommy Vee ospite della discoteca in riviera

Preparatevi a un'esperienza indimenticabile: il celebre DJ italiano Tommy Vee torna a incantare il pubblico di Villapappete a Milano Marittima il 12 luglio, portando la sua energia unica sulla pista da ballo. Ogni sabato notte, il club romagnolo si trasforma in un palcoscenico di show spettacolari e scenografie mozzafiato. Il 12 luglio, con OffWorld III, conclude il suo “viaggio interstellare” tra musica e divertimento, lasciando il pubblico desideroso di più...

