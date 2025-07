Vendetta d’amore notaio di Torino aggredito su ordine dell’ex della nuova compagna | altri due uomini condannati

Un episodio di violenza che ha scosso la città di Torino si conclude con una condanna esemplare. Dopo un lungo percorso giudiziario, oggi, 9 luglio 2025, si è sancita la giustizia per l’aggressione a un noto notaio avvenuta nel gennaio 2021. La sentenza, che ha inflitto tre anni e sei mesi di carcere all’autore dell’attacco e un mese in più al suo complici, testimonia la fermezza delle istituzioni contro ogni forma di violenza.

Tre anni e sei mesi di carcere per l'uomo che ha colpito e ferito la vittima, un mese in più per il complice che l'ha aiutato. Termina così oggi, 9 luglio 2025, il processo di primo grado per l'aggressione a un conosciutissimo notaio di Torino, avvenuta il 29 gennaio 2021.

