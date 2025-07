Pier Silvio Berlusconi stronca La Talpa e The Couple il Grande Fratello si accorcia con Simona Ventura

Pier Silvio Berlusconi scuote il mondo televisivo con parole dure e sincere: durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026, ha criticato duramente “La Talpa” e “The Couple”, definendoli “due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione”. Un'ammissione che segna un cambio di rotta deciso e pone le basi per una stagione di rinnovamento e innovazione nel panorama televisivo di Mediaset, puntando a risollevare gli ascolti e ripensare il futuro della tv italiana.

‘I prodotti più brutti che abbia mai visto’. La stagione dei reality di Mediaset ha visto luci e ombre, ma soprattutto un grande rimescolamento delle carte. Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti per il 2025202 6, Pier Silvio Berlusconi non ha avuto remore a parlare di errori recenti, definendo “La Talpa” e “ The Couple ” “due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione”. Un’ammissione netta che segna un cambio di rotta deciso nell’approccio al reality show. Torna il Grande Fratello Nip con Simona Ventura: edizione light, poi Signorini. Il Grande Fratello, programma storico e ancora macchina televisiva di grande impatto, tornerà in autunno con una veste rinnovata, sotto la conduzione di Simona Ventura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pier Silvio Berlusconi stronca La Talpa e The Couple, il Grande Fratello si accorcia con Simona Ventura

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

