Gaza Israele apre a una tregua | Cessate il fuoco temporaneo può diventare permanente

In un momento di grande tensione, Israele apre alla possibilità di una tregua temporanea nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di trasformarla in un cessate il fuoco permanente. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato una proposta di 60 giorni, durante i quali si prevedono scambi di ostaggi e salme, sperando di aprire una strada verso la pace duratura. Ma quali saranno le conseguenze di questo passo audace?

Israele sta valutando con la possibilità di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, intervistato da Fox News, ha parlato di una tregua di due mesi durante la quale verrebbero restituiti a Israele metà degli ostaggi sopravvissuti e metà delle salme: «Stiamo parlando di un cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali metà degli ostaggi vivi e metà di quelli deceduti saranno restituiti a Israele dai mostri di Hamas ». Ha inoltre affermato di ritenere «che ci siano buone possibilità di raggiungere questo cessate il fuoco, così come di raggiungere gli obiettivi che ho fissato all’inizio». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Israele apre a una tregua: «Cessate il fuoco temporaneo può diventare permanente»

