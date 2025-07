In casa con oltre un chilo di cocaina e quasi 3mila euro in contanti | famiglia in manette

Una scoperta choc scuote la tranquillità di una famiglia: oltre un chilo di cocaina e quasi 3.000 euro in contanti sono stati scoperti durante una perquisizione a Parma, portando all’arresto dei sospetti. L’intervento congiunto dei Carabinieri e dell’Unità Cinofila ha svelato un triste retroscena legato al traffico di droga, evidenziando quanto spesso il crimine si nasconda dietro le mura domestiche. La vicenda è ancora in evoluzione.

I Carabinieri della Stazione di Gattatico, con il supporto dell’Unità Cinofila della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo di 47 anni, residente a Parma e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

