Operaio punto da un imenottero | è grave

Una giornata che avrebbe potuto essere normale si è trasformata in una disavventura per un operaio di 47 anni, punti da un imenottero durante il lavoro in un cantiere di Vigheffio. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono gravi. Un incidente che ci ricorda quanto la sicurezza sui luoghi di lavoro sia fondamentale e quanto sia importante essere sempre preparati a fronteggiare situazioni impreviste.

Disavventura per un uomo di 47 anni, punto da un imenottero mentre lavorava in un cantiere. Il muratore è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Maggiore dopo l'incidente, avvenuto poco dopo le 13:30 in un cantiere edile di Vigheffio. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai sanitari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: imenottero - punto - operaio - grave

