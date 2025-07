Mosca lancia 700 missili e droni sull' Ucraina Zelensky a Roma vede il Papa | Grazie per l' aiuto

In un clima di tensione crescente, Mosca scaglia 700 missili e droni sull’Ucraina, intensificando il conflitto. Zelensky a Roma incontra il Papa, ringraziando per il sostegno internazionale, mentre Trump critica duramente Putin, accusandolo di uccidere troppe persone e chiedendo nuove sanzioni. Mentre si avvicina la conferenza sulla ricostruzione a Roma, il mondo si interroga: quale sarà il passo successivo in questa difficile crisi?

Nuova pioggia di fuoco su Kiev, all'indomani delle dure dichiarazioni di Donald Trump sul presidente russo Vladimir Putin. Secondo il leader di Washington, che ha invocato di nuovo sanzioni contro la Federazione, il capo del Cremlino "dice un sacco di stronzate" e "sta uccidendo troppe persone". Intanto, si prepara a Roma la conferenza sulla ricostruzione del Paese invaso che inizierà domani.

Mosca lancia 700 missili e droni sull'Ucraina. Zelensky è arrivato a Roma, ricevuto dal Papa; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Putin: armi occidente su Russia guerra globale. Zelensky: va fermato.

