Lazio la presentazione di Sarri diventa un caso | i motivi del rinvio e le novità sul ritiro | CMIT

La Lazio si trova al crocevia di una stagione turbolenta, tra dimissioni e rientri di Sarri, un mercato bloccato e un rapporto complesso con i tifosi. La presentazione dell’allenatore diventa così un vero caso, tra motivi del rinvio e novità sul ritiro a Formello. In questo scenario, la posizione di Fabiani e del club di Claudio Lotito si fa ancora più cruciale, mentre si cerca di riscrivere il futuro biancoceleste.

La posizione di Fabiani e del club di Claudio Lotito. Ritiro chiuso a Formello La Lazio si trova in un momento particolare, molto delicato della sua storia. Le dimissioni di Sarri, quelle di Tudor, poi quelle di Baroni dopo una stagione che poteva essere super ma si è trasformata in un incubo, senza coppe europee. Quindi il ritorno di Sarri e la batosta del mercato bloccato – al momento – fino a gennaio. E il rapporto con la piazza che è tornato sempre più burrascoso, tanto che la Curva Nord ha organizzato una manifestazione di protesta in zona Fori Imperiali per arrivare direttamente in Campidoglio e incontrare addirittura il sindaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it