Ultimissime Juve LIVE | Sancho non è più così sicuro di arrivare in bianconero! Il Borussia e Adeyemi fanno da intralcio

Rimanete sempre un passo avanti con le ultime news sulla Juventus: aggiornamenti in tempo reale, trattative in corso e i retroscena più recenti che potrebbero cambiare il volto della squadra. Oggi, tra indiscrezioni su Sancho, dubbi su P249 e le difficoltà rappresentate da Borussia e Adeyemi, ogni dettaglio conta per i tifosi bianconeri. Scoprite tutte le novità e rimanete sintonizzati con Juventus News 24, perché l’estate è calda e il mercato è ancora aperto.

Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 202 5. Adeyemi Juventus, ritorno di fiamma improvviso per il tedesco? L'accelerata è dovuta a un inserimento prepotente del Borussia Dortmund su Sancho! La clamorosa indiscrezione.

