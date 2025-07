Peter Jackson aggiorna sul suo futuro a 11 anni dalla sua ultima regia

Dopo oltre un decennio di silenzio, il leggendario Peter Jackson rompe gli indugi e rivela i suoi progetti futuri. I fan attendono con trepidazione un nuovo capolavoro, ma cosa ha in serbo il regista premio Oscar? Inaspettatamente, Jackson si prepara a sorprendere ancora una volta il mondo del cinema, lasciando tutti con il fiato sospeso e alimentando l’entusiasmo per il suo prossimo grande passo.

Peter Jackson ha fornito un interessante aggiornamento sul suo futuro, mentre i fan attendono il primo film del regista dal 2014. Jackson è famoso soprattutto per il suo lavoro nella saga de Il Signore degli Anelli, avendo diretto la trilogia originale e tutti e tre i film de Lo Hobbit negli anni 2010. Il prossimo capitolo della sua filmografia è del tutto inaspettato. In un’intervista con Screen Rant, Jackson ha rivelato di stare attualmente lavorando a tre diverse sceneggiature per progetti futuri, sebbene non sia entrato troppo nei dettagli su quali potrebbero essere questi progetti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it