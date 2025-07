Felipe Melo è critico nei confronti della Juve | Mi aspettavo molto di più dai bianconeri al Mondiale per Club Quella partita mi ha fatto molto male Le sensazioni del brasiliano

Felipe Melo, ex centrocampista della Juventus, non le manda a dire. Critico nei confronti dei bianconeri, il brasiliano si è espresso duramente sulla loro recente prestazione nel Mondiale per Club contro il Manchester City, un episodio che lo ha profondamente deluso. Le sue parole riflettono il disappunto di chi si aspettava di più da una squadra così ambiziosa, lasciando intravedere un'anima critica e appassionata nel commento. Ma cosa succederà ora?

Felipe Melo, ex centrocampista della Juve, ha parlato dell’ultima performance mondiale contro il City, che gli ha fatto molto male. Felipe Melo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida del Mondiale per Club tra la Juve e il suo Manchester City, che rappresenta il punto più basso dell’avventura dei bianconeri nella predetta competizione. L’ex centrocampista ha riservato qualche stoccata anche all’Inter, che, a sua detta, deve cambiare mentalità al più presto. Ecco le sue parole rilasciate a Diretta.it. CRITICHE ALLA JUVE – « Mi aspettavo molto di più dai bianconeri perché sono una grande squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Felipe Melo è critico nei confronti della Juve: «Mi aspettavo molto di più dai bianconeri al Mondiale per Club. Quella partita mi ha fatto molto male». Le sensazioni del brasiliano

In questa notizia si parla di: mondiale - melo - felipe - juve

Eliminazione dal Mondiale per Club, Felipe Melo: «L’Inter? Deve cambiare mentalità. Nuovo allenatore troppo importante» - L'eliminazione dall'Inter nel Mondiale per Club ha acceso il dibattito sul futuro della squadra. Felipe Melo, ex giocatore di Juventus e Inter, sottolinea la necessità di cambiare mentalità e afferma che un nuovo allenatore potrebbe essere la chiave per risollevare le sorti nerazzurre.

Felipe Melo boccia la Juventus al Mondiale per Club: "Mi aspettavo molto di più" - VIDEO Vai su X

Felipe Melo torna su Juve-City ? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero ha criticato aspramente l'atteggiamento della squadra nel match contro il Manchester City. Vai su Facebook

Felipe Melo boccia la Juventus al Mondiale per Club: Mi aspettavo molto di più - VIDEO; Mondiale per Club Live News: Melo boccia la Juve, le parole di Maresca, Joao Pedro e Caicedo - VIDEO; L'ex Felipe Melo rivela a SporTV: Buffon scommetteva sulla Serie C brasiliana quando giocava nella Juventus.

Felipe Melo: "Mi aspettavo di più al Mondiale, Juve-City mi ha fatto male" - it, l'ex calciatore di Inter e Juventus Felipe Melo ha parlato così dell'eliminazione dal torneo delle sue due ex squadre "Mi aspettavo molto di ... Secondo tuttojuve.com

Felipe Melo boccia la Juventus: “Al Mondiale per Club…” - ” proviene da JuveNews. Lo riporta msn.com