Toni Nadal | Non ci sono più i Ferrer di una volta i campioni oggi pensano solo agli Slam

Toni Nadal riflette sul cambiamento nel mondo del tennis, dove i grandi campioni di un tempo come Ferrer sembrano ormai spariti e i moderni fenomeni si concentrano solo sugli Slam. Sinner e Alcaraz? Eccezioni rarissime in un panorama dominato da incostanza e eliminazioni precoci. Un'epoca diversa, quella di Toni, dove la costanza e il talento erano più solidi. Ma cosa ha portato a questa trasformazione? È un cambiamento irreversibile o ci sono ancora speranze di tornare ai valori di un tempo?

Mettiamo Sinner e Alcaraz da parte, loro non contano. Sono "eccezioni", scrive Toni Nadal. In assoluto, certo. Ma anche eccezioni di un fenomeno del nuovo tennis: i giocatori più forti che si fanno eliminare subito, che sono incostanti. A suoi tempi, ovvero ai tempi di quando faceva il coach del nipote Rafa, mica era così. "Quando ero in tour con Rafael – scrive sul Paìs – raramente vedevamo i migliori giocatori del circuito perdere nei primi turni delle competizioni, e quindi rimanevano nelle posizioni di vertice per anni. Non erano solo Federer, Djokovic, Murray o Rafael a non perdere mai ai blocchi di partenza; Wawrinka, David Ferrer, Del Potro, Tsonga e Berdych garantivano, di regola, di avanzare costantemente fino a eliminarsi a vicenda o a essere spodestati da uno dei pochi giocatori nella classifica immediatamente superiore".