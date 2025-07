Italia U21 arriva la scelta definitiva di Gravina per la panchina | lo ha chiamato

L’Italia U21 si prepara a una nuova avventura con un volto noto e stimato: Silvio Baldini. Dopo settimane di attese e rumors, la scelta definitiva di Gravina coincide con una telefonata che sancisce il cambio di rotta e il rilancio del settore giovanile azzurro. Un passo importante per il futuro della nazionale, e ora, l’attenzione è tutta rivolta alla prima sfida sotto la sua guida.

per confermargli la sua decisione al telefono È Silvio Baldini il prescelto per la panchina dell’Italia Under 21. La decisione, nell’aria da giorni, ha trovato la sua conferma definitiva. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha infatti contattato personalmente l’allenatore via telefono per comunicargli l’esito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia U21, arriva la scelta definitiva di Gravina per la panchina: lo ha chiamato

In questa notizia si parla di: italia - definitiva - panchina - arriva

BTP Italia: Tasso Cedolare Annua Definitiva Fissato all'1,85% dal Ministero dell'Economia - Il Ministero dell'Economia ha fissato il tasso cedolare annuo del BTP Italia al 1,85%, un'opportunità da non perdere per chi cerca un investimento sicuro contro l'inflazione.

#calciomercato Francesco #Farioli è il nuovo allenatore del Porto. Altra panchina di prestigio per il tecnico italiano ex-Ajax e Nizza. Arsenal, ufficiale l’acquisto del centrocampista Martin #Zubimendi. Lo spagnolo arriva dalla Real Sociedad per 65 milioni !!! # Vai su Facebook

Atalanta, le ultime sul post Gasperini: quotazioni in rialzo per...; Repubblica - Milan, Pulisic: rottura definitiva con Conceiçao. E Fofana…; Maddè a TN: “La Coppa Italia di Cancian fu la definitiva rinascita del Toro”.

Un altro esonero in Italia: in panchina arriva l’ex Napoli - Si consuma un altro esonero in Italia, con l’ex Napoli in panchina, che arriva come sostituto. Come scrive calciomercatoweb.it

Italia U21, Baldini in pole per la panchina: a breve l’incontro con Baldini, cosa filtra - Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Italia U21, con la candidatura di Silvio Baldini dopo l’addio al Pescara. Segnala calcionews24.com