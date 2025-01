Lanazione.it - La “Grande ribelle” alla Normale di Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 27 gennaio 2025 - Sabato 1 febbraio 2025 alle 16, a, nella Sala Azzurra della ScuolaSuperiore in Piazza dei Cavalieri si svolgerà l'evento La “”, Lina Kostenko e la sua opera. L’Ucraina e la sua matrice culturale europea, fra Occidente e Oriente Il Gruppo Millecolori, che lo ha organizzato, ringrazia il Direttore della ScuolaLuigi Ambrosio per la concessione della Sala e del patrocinio. La scelta, in questa contingenza storica, di un evento - tributo a Lina Kostenko, una delle figure più carismatiche ed eminenti della letteratura contemporanea ucraina,rappresenterà anche un’occasione per conoscere più da vicino un paese e la sua cultura. Lina Kostenko, poetessa, prosatrice, drammaturga, saggista è una delle voci determinanti dell’identità culturale del suo Paese.