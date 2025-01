Sport.quotidiano.net - Juve, si incrina la fiducia in Motta: solo Delneri ha fatto peggio

Torino, 27 gennaio 2025 – Sedici punti di ritardo dal Napoli capolista, appena 37 punti in classifica, dato migliorea quello dinel 2011 (35). Thiagoha vissuto una prima metà di stagione difficile, con la lotta Scudetto sfumata quasi subito, la Supercoppa lasciata per strada già in semifinale e ora una volata ai posti Champions decisamente serrata e da non fallire. La Lazio, sconfitta dalla Fiorentina, è due punti sopra, ma da dietro risalgono la viola a meno uno e la coppia Bologna-Milan a meno tre, con anche la Roma in ripresa a meno sette. Insomma, da qui alla fine Thiago dovrà garantire l’accesso alla prossima Champions League, che significa anche incassare corposi milioni di euro a bilancio da utilizzare sul mercato in entrata. Fino a qui, la stagione è stata oltremodo deludente, soprattutto sul piano dei risultati:8 vittorie in campionato contro le 17 del Napoli e le 15 dell’Inter, che deve ancora recuperare la partita con la Fiorentina, e anche il disastrato Milan ha vinto una partita in più dei bianconeri, recuperando in extremis il Parma di Pecchia a San Siro.