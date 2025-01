News.robadadonne.it - Jamelatu Tsiwah, chi è la donna veronese uccisa a Londra da un clochard

Si chiamava, nata a Verona da una famiglia ghanese, la ragazza ritrovata senza vita a Bensham Lane, nel quartiere Croydon, a sud di, per tutti Jamila, dopo aver frequentato l’Istituto Sammicheli aveva lasciato l’Italia nel 2013 per andare a vivere in Inghilterra, dove si era laureata e aveva da poco fondato anche l’associazione She Breaks Barriers, per dare assistenza a giovani donne in difficoltà. Lo scorso 20 gennaio, attorno alle 19, è stato segnalato alla Metropolitan Police il corpo di unapriva di conoscenza in una proprietà, risultata poi essere proprio Jamila, di cui i soccorsi non hanno purtroppo potuto che constatare il decesso, avvenuto, secondo l’esame autoptico, per una compressione del collo.Per l’omicidio della 31enneè stato arrestato un ventunenne senza fissa dimora, Larry Nimoh, un ragazzo con molti problemi che la vittima aveva cercato più volte di aiutare; un uomo che, stando alle parole del detective capo Alex Gammampila, rappresentava una minaccia per la comunità, e che a breve dovrà essere giudicato per il delitto presso la Westminster Magistrates’ Court.