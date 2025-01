Terzotemponapoli.com - Il Napoli del sergente Conte visto dal ‘Soldatino’ Di Livio

Leggi su Terzotemponapoli.com

La vittoria in rimonta delsui bianconeri: ne ha parlato anche Angelo Di, compagno di squadra dinella Juventus, in un’intervista a Tuttosport. Di seguito le dichiarazioni di.Molti tifosi rimpiangonoche lei conosce bene. La sensazione è che a panchine invertite la classifica di Juve esarebbe molto diversa. Che ne pensa?“La partita di sabato l’ha vinta Antonio, che tra il primo e il secondo tempo ha ribaltato e sprofondato la squadra. Abbiamouncompletamente diverso nella ripresa.è bravo, inutile nasconderlo: vanno dati i meriti a un allenatore che ha stravolto una squadra che l’anno scorso era arrivata decima e adesso è prima in classifica”. Ac’è un tecnico.Il merito è di Antonio: dovunque va, porta risultati: è una garanzia.