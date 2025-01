Lopinionista.it - “Il computer impossibile”, il libro di Benenti, Casati, Montangero

Dal prossimo 27 febbraio in uscita “Il”, ildi Giuliano, Giulioe Simone.Ilquantistico del futuro potrebbe eseguire in pochi secondi calcoli che oggi richiederebbero milioni di anni al più potente supercalcolatore esistente. Ma come funzionano questi “impossibili”? E perché sono così straordinariamente efficienti?La prima rivoluzione quantistica ha trasformato la nostra comprensione del mondo, costringendoci a rinunciare a una visione deterministica dell’universo.La seconda rivoluzione, già in corso, mira a costruire vere e proprie macchine:che seguono la logica quantistica, un Internet intrinsecamente sicuro e sensori ultra precisi che cambieranno la nostra vita quotidiana, dalla medicina alla sicurezza informatica.