Inter-news.it - Highlights Serie A | Lazio-Fiorentina 1-2: Palladino si rimette in corsa

, posticipo della domenica valido per la ventitreesima giornata diA, termina con il punteggio di 1-2. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata all’Olimpico.IMPORTANZA CAPITALE – Laospita lain un match di grande rilievo per le ambizioni europee delle due compagini. La viola, a cui successo manca da un mese e mezzo, guarda alla sfida come a una grande occasione per poter rilanciare le proprie velleità di accesso alla prossima Champions League. Su questa scia, la compagine di Raffaeleinizia subito fortissimo, rendendosi protagonista di un uno-due che manda i biancocelesti in confusione. Prima Yacine Adli, con un tiro al volo in area di rigore all’11’, poi Lucas Beltràn, con un colpo di testa preciso al 17?, assestano due colpi da cui lanon si riprende immediatamente.