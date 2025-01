Ilfogliettone.it - Dimagrire con pochi sforzi: i nutrizionisti sanno bene come fare | Occhio alla colazione: questo dettaglio è fondamentale

Leggi su Ilfogliettone.it

Pernon servala fame, basta seguire i consigli degli esperti e stare attenti ai dettagliNumerosissimi studi sottolineano l’importanza della prima. Il concetto viene puntualmente ribadito dai medici e dai media e non vi è dieta seria che non ne preveda una. Nonostante ciò, datimano, una buona percentuale di italiani è solita saltareimportante pasto. Un’altra buona percentuale, pur facendo regolarmente, si affida a scelte dietetiche scorrette.Laè il pasto che interrompe il digiuno notturno, fornendo energia al corpo per iniziare la giornata.momento rappresenta almeno un quinto delle calorie giornaliere e gioca un ruolonel mantenere il nostro organismo in equilibrio, soprattutto dopo le ore di riposo.Dopo una notte di digiuno, il fegato rilascia nutrienti immagazzinati per mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue.