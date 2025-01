Lanazione.it - Cultura: boom di visite per la Chiesa della Spina aperta nei fine settimana

Pisa, 27 gennaio 2025 – Dal mese di gennaio fino alladi marzo ladi Santa Mariaa Pisa sarà visitabile gratuitamente nei. Il gioiello del gotico pisano sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, offrendo a cittadini e turisti l'opportunità di ammirare lo storico monumento. “Nei mesi scorsi di apertura sperimentale - dichiara l’assessore alla, Filippo Bedini -, abbiamo rilevato una notevole affluenza di visitatori, in particolare durante il periodo estivo, in cui maggiore è la presenza turistica sui lungarni e in quello natalizio, con l'apprezzatissimo nuovo presepe che quest’anno abbiamo allestito come Comune. In questi due periodi laha registrato una media di accessi che oscilla tra le 600 e le 700 persone al giorno, con il picco raggiunto domenica 29 dicembre, quando si sono registrate 1588 presenze.