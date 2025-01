Inter-news.it - Concerto Gate, Pellegatti il pompiere: «Il Milan sapeva, andata così»

In casaè scoppiato, al termine della partita contro il Parma e a sette giorni dal derby con l’Inter, il casodi Lazza.prova a mettere acqua sul fuoco.LA RICOSTRUZIONE DEL– Carlo, in collegamento su Radio 24 durante il format “Tutti Convocati“, ha provato a ricostruire la vicenda deldi Lazza che ha probabilmente fatto scatenare l’ira di Sergio Conceicao, poi sfociata nell’imbarazzante faccia a faccia con Davide Calabria. Le sue parole: «Aldi Lazza, ilera informato. Insieme ai giocatori c’era una responsabile dell’ufficio stampa e anche il fotografo ufficiale deliniziato alle 19.30 e i giocatori sono andati via alle 21.30. Non dico che la società avesse organizzato visti i rapporti con Lazza, ma che ilfosse eventualmente non informato è una bugia.