Romadailynews.it - Cina: Guangxi, operai si ricongiungono con famigliari in cantiere

Leggi su Romadailynews.it

Deglifotografati neldi una superstrada che collega Yufeng e Yizhou, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, a Liuzhou, il 23 gennaio 2025. Il Capodanno cinese, o Festa di primavera, cadra’ il 29 gennaio, segnando l’inizio dell’Anno del serpente. Piu’ di 100della China Railway 20th Bureau Group Co., Ltd. resteranno indurante le feste, che rappresentano una tradizionale occasione di ricongiungimento familiare in. Con l’avvirsi del Capodanno cinese, molti familiari di questisono arrivati inper festeggiare insieme la festa. Deglie i loropartecipano a una cena di ricongiungimento neldi una superstrada che collega Yufeng e Yizhou, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, a Liuzhou, il 22 gennaio 2025.