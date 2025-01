Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza e decoro, quando verranno discusse le ordinanze?"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cervia, Annalisa Pittalis (foto) e Duilio Granitto, dopo l’incontro pubblico dell’Amministrazione con il Consiglio di zona di Milano Marittima, che si è svolto nei giorni scorsi, esprimono alcune perplessità. "In sede di consiglio di zona – affermano –, il sindaco ha nuovamente ribadito un concetto già espresso alcuni mesi fa “comunque nel periodo invernale sono chiuse l’ottanta per cento delle attività”. Una frase che la dice lunga sul suo approccio al nostro territorio. È sicuramente vero che in inverno le attività si riducono; quindi la formula è quella di ridurre ogni azione promozionale e investimento fuori stagione perché comunque lavorano “in pochi”? Forse il sindaco ignora che le attività non riescono più a sostenersi con tre o quattro mesi di attività estiva e, la necessità di lavorare più mesi o tutto l’anno, è spesso una scelta d’ obbligo.