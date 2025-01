Spettacolo.periodicodaily.com - Serata delle Cover, Emozioni al Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio, si avvicina e la Serata delle Cover, in programma il 14 febbraio, si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti. Tra le novità di quest'edizione, spicca l'idea di Carlo Conti di permettere ai big in gara di esibirsi in duetti, aprendo nuove possibilità creative pur mantenendo questo formato come eccezione. La Serata delle Cover, che tradizionalmente coinvolge i partecipanti in un tributo ai grandi classici, diventa un evento imperdibile, con momenti di intensa emozione e omaggi a grandi artisti della musica italiana.