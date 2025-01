Oasport.it - Napoli-Juventus 2-1, Lukaku decisivo su rigore: +6 sull’Inter, l’Atalanta vince a Como

Oggi si sono disputate tre partite valide per la 22ma giornata della Serie A. Ilha sconfitto lanel big match, rendendosi protagonista di un ribaltone di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. I bianconeri sono passati in vantaggio al 43? con una stoccata del nuovo arrivato Kolo Muani, ma nella ripresa i padroni di casa hanno firmato un micidiale uno-due che ha indirizzato la contesa: Anguissa ha pareggiato al 57? su invito di Politano, poiha segnato il 2-1 su.Ilha conquistato la diciassettesima vittoria in campionato e ha avuto la meglio in un altro incontro di cartello dopo lo scontro diretto vinto con. I ragazzi di Antonio Conte svettano in testa alla classifica generale con 53 punti e ora hanno sei lunghezze di vantaggio, che però ha disputato due partite in meno.