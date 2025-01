Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclocross, Van Aert a sorpresa ci sarà

Roma, 26 gennaio 2025 - Nella vita si può sempre cambiare idea, a maggior ragione nello sport: succede così che Wout Van, dopo mesi trascorsi a rispedire al mittente gli inviti, annunci la sua presenza aidi, in programma domenica prossima. Le dichiarazioni di VanIl belga è evidentemente uscito rinfrancato dalla tappa di Coppa del Mondo di Maasmechelen, chiusa al secondo posto alle spalle di un certo Mathieu Van Der Poel: sensazioni che hanno contribuito a prendere una decisione a dir poco inattesa. "In questo momento mi sento bene e il mio inverno in generale è andato bene. Andare al Mondiale è stato un pensiero che mi è entrato nella testa solo nelle ultime ore e così, insieme al ct della mia Nazionale e all'allenatore della Visma-Lease a Bike, abbiamo deciso di competere".