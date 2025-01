Mistermovie.it - Mister Movie | Mark Wahlberg racconta l’ immersione totale nel ruolo di villain per ‘Flight Risk’

ha recentemente svelato alcuni retroscena sul suo coinvolgimento nel film Flight Risk, in cui interpreta un assassino che si finge pilota per prendere di mira un maresciallo statunitense (Michelle Dockery) e un fuggitivo (Topher Grace). L’attore, che non recitava in unda cattivo dal 1996 in Fear, ha ammesso di essersi completamente immerso nel personaggio, tanto da risultare distante dai suoi colleghi sul set.Un approccio intenso e isolatoParlando con People,hato di essersi “chiuso” nelper tutta la durata delle riprese: “Se non stavamo girando, mi isolavo in un angolo o tornavo nella mia stanza. Ero sempre nella testa del personaggio, provocando i miei colleghi come farebbe il mio personaggio.” Questa dedizione ha spinto l’attore a scusarsi con il cast a fine produzione: “Ho chiesto scusa perché non sono stato molto coinvolgente fuori dal set, ma ero totalmente immerso nel personaggio.