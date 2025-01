Oasport.it - Le reazioni dei giornali stranieri al trionfo di Sinner negli Australian Open. La Bild provoca ancora…

Ci sono diversein questa giornata così speciale per lo sport e il tennis italiano. Jannik, nuovamente vincitore, ha conquistato il suo terzo titolo nei Major, dominando la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Una partita quasi senza storia, vinta dal n.1 del mondo col punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 45 minuti di gioco.Il campione nostrano è stato celebrato anche dalla stampa estera nella maggior parte dei casi. In Spagna, non sono mancati articoli volti a sottolineare la grandezza di Jannik. MARCA ha titolato: “Jannikdifende la coronaa contro Zverev ed è il Big-One della racchetta“, evidenziando come il rendimento del pusterese sia in scia a Roger Federer, Rafa Nadal e a Novak Djokovic.MARCAAS ha definito l’azzurro “Il capo”, per la superiorità dimostrata nella partita e anche il margine di vantaggio notevolissimo in classifica mondiale.