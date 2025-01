Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Winston, quante magie. Faye è tornato!. Smith non decolla, Faried sembra senza energie

Jaylen BARFORD (22 minuti, 3/6 da 2, 0/4 da 3, 2/2 t.l., 1 rimb., 2 rec., 2 assist, 8 punti) In attacco ormai lo conosciamo: va e viene, ma forza raramente. È in difesa che fa la differenza e adesso chenon è in forma, i quintetti con lui sono i più equilibrati. Se poi, come ieri, smazza anche 4 assist. È l’uomo giusto al posto giusto. Voto 6,5 Cassius(26 minuti, 5/14 da 2, 3/6 da 3, 4/7 t.l., 3 rimbalzi, 1 pp., 2 rec., 6 assist, 23 punti). Vince la partita con un ‘cameriere’ che elude i tentacoli di Kamagate. È solo una delle tantedi questo folletto che vale sempre il prezzo del biglietto. Resta lucido nonostante alcune fischiate allucinanti. È di un’altra categoria. Voto 8,5 Kwan CHEATHAM (32 minuti, 1/6 da 2, 1/3 da 3, 6 rimbalzi, 1 pp., 1 rec., 5 punti) È il giocatore col minutaggio più alto di entrambe le squadre, irrinunciabile per coach Priftis perché crea spaziature in attacco ed esegue una miriade di passaggi consegnati.