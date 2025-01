Dilei.it - Le creme corpo rilassanti (e profumate) sono la coccola beauty da provare prima di dormire

Leggi su Dilei.it

Dopo una giornata faticosa e impegnativa non c’è nulla di meglio dell’arrivare a casa, farsi una doccia o un bagno caldo e dedicarsi unadi coricarsi pere riprendere le forze.Citanti modi per rilassarsi, come accendere candele, prepararsi una tisana e leggere un buon libro, oppure ricreare una spa nella propria casa e applicare maschere per il viso.Ma se il tempo è poco, oppure se si vuole inserire uno step aggiuntivo per una routine di bellezza a 360 gradi, un bel massaggio alcon una crema rilassantedi andare aè proprio ladi benessere che ci dobbiamo concedere. Con la giusta crema, naturalmente: le dieci perfette alleate per fare il pieno di relaxdel sonno.Perché una routine di benessere serale è lache ti meritiIn una vita sempre più frenetica, il vero lusso che spesso facciamo fatica a concederci è il tempo.