Inter-news.it - Inzaghi: «Frattesi sta molto bene! Napoli? Pensiamo a noi»

Leggi su Inter-news.it

Ile l’Atalanta hanno vinto, l’Inter è chiamata a rispondere contro il Lecce. Simonene parla nel pre-partita su Dazn. PRE-PARTITA – Vincere per evitare brutte sorprese e la fuga del. L’Inter oggi gioca a Lecce, Simonene parla in questo modo: «Chiaramente ieri eravamo in viaggio, dovevamo prepararci e siamo concentrati su ciò su cui possiamo incidere.e Atalanta corrono, lo facciamo noi. L’anno scorso era la Juventus, il campionato italiano è avvincente. Il baricentro basso non lo so, il Lecce alterna in base ai momenti della partita. Ci sono gare in cui hanno giocato quasi uomo contro uomo, sarà difficile come tutte quelle di Serie A». SINGOLI –ha infine detto sui singoli: «? Io lo vedo, lo ha dimostrato a Praga dove è entrato