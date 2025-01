Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi confessa cosa ha provato per Javier e poi si dichiara a Helena: “Quello che sento per te è…”

Grazie al ripescaggio avvenuto nel corso della diretta di giovedì sera delPrestes ha potuto fare ritorno in Casa, dove ha ritrovato due persone a lei molto care, ovveroDi Palma eMartinez.I due, però, nel frattempo si sono particolarmente avvicinati,ndo anche di avere un interesse reciproco. Una novità che certamentenon si aspettava e che ha rimescolato le carte in tavola, aprendo nuove strade al rapporto tra i tre (QUI per leggere ciò che è successo).Ieri sera poi,hanno avuto modo di confrontarsi e il pallavolista ha svelato alla modella di averne sentito molto la mancanza durante i giorni in cui è stata fuori dalla Casa ed entrambi si sono ripromessi di vivere il loro rapporto con nuove consapevolezze.Nonostante ciò siache, nelle scorse ore hanno sentito il bisogno di chiarire conla natura del loro rapporto e di come questo si sia evoluto durante la sua assenza.