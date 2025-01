Ilrestodelcarlino.it - Arriva il tris di vittorie per il Moie Vallesina

2 S.ORSO 1: Panfoli, Serantoni, Cameruccio, Carboni (43’ st Balducci), Gregorini, Marini, Nardone (25’ st Sassaroli), Mosca (30’ st Nacciarriti), Pieralisi, Paolucci, Pierpaoli (25’ st Costantini). All. Rossi. S.ORSO: Fiorelli, Scarlatti, Rovinelli, Donini (10’ st Saurro), Ferri (5’ st Lepore), Fontana, Bastianoni, Mattioli, Donati (32’ st Tanfani), Luchetti (35’ st Muratori), Grandicelli. All. Cicerchia. Arbitro: Gioacchini di Ancona. Reti: 2’ st Nardone, 3’ st Donati, 30’ st Sassaroli. Nove punti nelle ultime tre partite per ilche si "mangia" anche il S.Orso. Successo di misura per i ragazzi di Rossi con tutte le reti dell’incontro realizzate nel secondo tempo. Dopo due minuti sblocca il match Nardone, ma dura poco la gioia dei locali visto che Donati pareggia dopo una manciata di secondi.