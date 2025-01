Iltempo.it - Rottura insanabile tra Comunità ebraica e Anpi: smascherate le ipocrisie dei partigiani

La decisione è presa ed ha scatenato subito le polemiche: lae la Brigatadi Milano non parteciperanno all'evento organizzato a Palazzo Marino per il Giorno della Memoria. L'evento, che prevedeva un incontro tra studenti e rappresentanti die Aned, è stato disertato con una motivazione precisa contro l'eccessiva politicizzazione dell', l'Associazione Nazionaled'Italia. Walker Meghnagi, presidente delladi Milano, ha spiegato a Il Giornale che la scelta non è rivolta contro il Comune o l'Aned, ma esclusivamente contro l', accusata di aver adottato posizioni pesanti nei confronti di Israele negli ultimi mesi: “Noi soffriamo tutti i giorni per l'antisemitismo, quindi è inutile onorare una volta all'anno gli ebrei morti e non difendere gli ebrei vivi.