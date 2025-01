Thesocialpost.it - Riforma Giustizia, Nordio: “Non umiliamo i magistrati, il dissenso è il sale della democrazia”

Carloparla chiaro. A Napoli, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il ministroha risposto con fermezza alle proteste dei.Leggi anche: Migranti, la decisione di Giorgia Meloni sull’Albania: cosa succede“Ilè ile ringrazio iper averlo espresso in maniera composta”, ha dichiarato. Nonostante l’abbandono del Salone dei Busti di Castel Capuano da parte di alcunial momento del suo intervento, il ministro ha mantenuto un tono pacato.“Ho servito lo Stato come magistrato per 30 anni”“Pensare che un ex magistrato come me, che ha servito lo Stato per oltre 30 anni, possa avere l’obiettivo di umiliare la magistratura è ingiusto”, ha aggiunto, difendendo il suo operato e sottolineando il rispetto per la categoria.