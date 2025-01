Formiche.net - Parte dalla Vespucci il viaggio di Meloni in Arabia Saudita. Tutti i dettagli

Leggi su Formiche.net

Navigare in un mare tempestoso è possibile solo se ognuno fa propria. L’input della presidente del Consiglio viene da un palco decisamente particolare: a bordo dell’Amerigoinfatti prende avvio la missione ine Bahrein (a Manama sarà la prima volta di un presidente del Consiglio italiano) e Giorgiadefinisce la nave scuola un “simbolo di storia e sapienza”. Dentro quel motto dellache la premier ricorda, “Non chi comincia ma quel che persevera”, si ritrova il concetto del proseguire fino a che la missione non è portata a compimento. “Non è la meta laimportante ma il cammino – dice – E se non fai i sacrifici che quel cammino comporta, non sei in grado di gestire la meta. Questa è la ragione per la quale le scorciatoie sono solo un’illusione”.