Pallamano serie a1 femminile Casalgrande sfida la fuoriserie Salerno

Il calendario non dà una mano allaPadana (14), settima in classifica. La terza giornata di ritorno, dopo lo stop interno per mano della "bestia nera" Pontinia, mette il team ceramico di fronte alla trasferta delle 18 di(22), che con le laziali divide la seconda piazza della graduatoria e rappresenta una delle formazioni più titolate della storia recente. La squadra di Barani si affida a Iyamu, vicecapocannoniere del campionato con 98 centri (10 le lunghezze da recuperare sull’estense Gandulfo), per provare a giocarsi le proprie chances:ha dalla sua una situazione di classifica molto tranquilla, con 8 lunghezze di vantaggio sulla zona playout, che le permette di scendere in campo senza pressione e con la voglia di togliersi qualche soddisfazione;, invece, ha nelle sue fila l’ex Mangone, 63 centri.